Karaman'da düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Karaman\'da düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Karaman'da gerçekleştirilen tütün kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, yüklü miktarda kaçak tütün, makaron ve yaklaşık 1 milyon lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.03.2024 13:15
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Karaman'da düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, yüklü miktarda kaçak tütün, makaron ve kaçakçılıktan elde edildiği düşünülen yaklaşık 1 milyon lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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