Karaman'da Eğitime 1 Gün Ara - Son Dakika
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Karaman'da Eğitime 1 Gün Ara

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi, kamudaki engelli ve hamileler izinli.

12.02.2025 23:17
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Karaman'da kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezinin ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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