Karaman\'da FETÖ Operasyonu: 3 Tutuklama

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Karaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, yurt dışındaki sözde üst düzey örgüt üyeleriyle iletişim halinde olan ve örgüte ait paralarla örgüt mensuplarına maddi destek verdikleri belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 kişiyi il merkezinde, bir kişiyi yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, örgütsel faaliyette kullanıldığı tespit edilen bir miktar para, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K, H.P, ve C.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.