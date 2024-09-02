Karaman'da Anne Adaylarına Yönelik Gebe Bilgilendirme Günleri Düzenleniyor - Son Dakika
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Karaman'da Anne Adaylarına Yönelik Gebe Bilgilendirme Günleri Düzenleniyor

Karaman\'da Anne Adaylarına Yönelik Gebe Bilgilendirme Günleri Düzenleniyor

Karaman Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen "Gebe Bilgilendirme Günleri" ile anne adayları gebelik süreci, doğum ve doğum sonrası karşılaşacakları fizyolojik ve psikolojik süreçler hakkında eğitim alıyor.

02.09.2024 14:46
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Karaman Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen "Gebe Bilgilendirme Günleri" ile anne adayları gebelik süreci, doğum ve doğum sonrası karşılaşacakları fizyolojik ve psikolojik süreçler hakkında eğitim alıyor.

Karaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi tarafından alanında uzman doktor, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve ebeler tarafından verilen eğitimlerde anne adayları, hamilelikte karşılaşılacak sorunlar, gebelikte beslenme, ilaç kullanımı, bebek bakımı, lohusalık dönemindeki ruhsal durum gibi pek çok konuda eğitiliyor.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Emre Taşcı, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinin hasta yükünü hafifletmek ve anne adaylarının daha sağlıklı bir gebelik geçirmesi için eğitim düzenlediklerini söyledi.

Eğitimlerin gebelerin daha verimli ve ayrıntılı bilgiye ulaşmaları için düzenlendiğini belirten Taşcı, "Gebeliğin üç evresi bulunuyor. Her evreye uyumlu eğitim programları düzenliyoruz. Birinci evrede kadın doğum uzmanı ve diyetisyenlerce beslenme, ek takviyeler ve kaçınılması gereken gıdalardan bahsediliyor. İkinci evrede fizyoterapistlerce kaçınılması gereken hareketler ve doğru egzersiz yöntemleri gösteriliyor. Üçüncü evrede doğum ve doğum sonrası yaşanabilecek durumlardan bahsediliyor. Gebelik sonrası sürecin psikolojik yükünün hafifletilmesi için de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, eğitici ebeler ve psikologlardan destek alıyoruz." diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Dülger de gebelere şeker taramaları, perinatoloji (yüksek riskli gebelik), gebelikte ilaç ve medikal tedaviler konusunda eğitimler verdiğini söyledi.

Sosyal medya kaynaklı yanlış uygulamaların günümüzde büyük risk oluşturduğunu aktaran Dülger, şunlar kaydetti:

"Bu durumun sebebi yanlış bilgi, bilgi eksikliği ve medyanın etkisi. Maalesef polikliniklerde bu tür hastalara rastlıyoruz. Öncelikle hekime danışmak gerekiyor. Örneğin halk arasında şeker yüklemesiyle ilgili yanlış bilgiler mevcut. Bu konuda gebelerimizi uyarmak istiyoruz. Gebelikte görünen şekerin hem anne açısından hem yenidoğan açısından oldukça önemi var. Sunum sonrası karşılıklı soru cevap şeklinde de kafalarına takılan soruları cevaplıyoruz. Eğitimlerin çok verimli olduğunu düşünüyorum."

"Bize fayda sağlıyor"

İl Sağlık Müdürü Serkan Yurdakul ise 2 aylık süreçte 300 gebe ve gebe yakınına eğitim verildiğini söyledi.

Anne adaylarından çok güzel dönüşler aldıklarını belirten Yurdakul, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın poliklinik ortamında rahat soramadığı veya o anda akıllarına gelmeyen bazı sorular olduğunu tespit ettik. Hastalarımızın kafalarındaki soruları tekrar tekrar sormalarını, zaman kaybı olmamasını ve polikliniklerin daha verimli çalışmasını sağlamak için gebelerimizle ilgili böyle bir sınıf oluşturduk. Bu sınıfta gebelerimizi doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında meydana gelebilecek konularla ilgili bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Anne adaylarının çok faydalandığı yönünde geri bildirimler alıyoruz."

Eğitimlere katılan 34 haftalık gebe Huriye Yılmaz da verilen eğitimlerle akıllarındaki sorulara rahat şekilde cevap bulduklarını belirterek, "Eğitimler güzel ve bilgilendirici geçiyor. Soru cevap şeklinde yapılması bize fayda sağlıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Anne Adaylarına Yönelik Gebe Bilgilendirme Günleri Düzenleniyor - Son Dakika

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