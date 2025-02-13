Karaman'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Karaman'da kar yağışı etkisini gösterdi.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü.
Kardan dolayı sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri kent genelinde cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Ekipler, Karaman- Konya, Karaman- Mersin ve Karaman- Ereğli kara yolunda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Karaman-Mersin kara yolundaki Sertavul Geçidi, tırların ve zincir bulunmayan araçların geçişine kapatıldı.
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