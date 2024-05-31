Karaman'da köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Karaman'da köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Karaman\'da köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Karaman'da 82 yaşındaki Hurşit Örnek, üzüm asması toplarken yan taraftaki avluda bulunan köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı yaşlı adam, hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Örnek, köpeğin duvardan atlayarak saldırdığını ve kaçmadığı için daha fazla zarar görmediğini belirtti.

31.05.2024 10:31
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Karaman'da köpeğin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Hurşit Örnek, Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki boş arsada yer alan üzüm asmasından çubuk toplamak istediği sırada, yan taraftaki binanın avlusunda bulunan sahipli ve zincirle bağlı köpeğin saldırısına uğradı.

Zinciri uzun bırakıldığı için duvardan atlayan köpek, Örnek'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaşlı adam, köpeğin uzaklaşmasının ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki kolundan ve kalçasından yaralanan Örnek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Örnek, gazetecilere, torunlarıyla hava almak için dışarı çıktığını, üzüm asmasıyla uğraşırken köpeğin saldırısına uğradını belirterek, şunları kaydetti:

"Köpek duvardan atlayarak, beni yere düşürdü. İlk kollarımı, ardından kalçamı ısırdı. Köpeğin huyunu bildiğim için hiç kıpırdamadım. Daha sonra köpek duvarın dibine gitti. Sonra hemen kaçtım. Yoksa beni orada parçalardı, ısırmadık yerimi bırakmazdı. Duvar olduğu için köpeği fark etmedim. Bu durumdan dolayı şikayetçiyim."

Kaynak: AA

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