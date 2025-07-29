Karaman'da Kuzen Cinayeti

Karaman'da arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı kuzeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Akpınar köyünde kuzen oldukları öğrenilen Hasan B. (57) ile Hüseyin B. (47) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Hasan B, yanındaki av tüfeğiyle Hüseyin B'yi vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Hüseyin B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaçan Hasan B, jandarma ekiplerince köy yakınlarında yakalandı.
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