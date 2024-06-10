Karamanlı Belediye Başkanı, mermer ocağı artıklarının döküldüğü alanı inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karamanlı Belediye Başkanı, mermer ocağı artıklarının döküldüğü alanı inceledi

Karamanlı Belediye Başkanı, mermer ocağı artıklarının döküldüğü alanı inceledi

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, ilçede bir mermer ocağının artıklarının döküldüğü alanı inceledi. Selimoğlu, inceleme sonucunda bölgede büyük yarıklar ve toprak kaymaları olduğunu belirlediklerini söyledi. Yer altındaki su kaynakları veya mermer artıklarının basıncından kaynaklanan bu durumu detaylı bir şekilde incelemek için tüm kurumlarla işbirliği yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, alana dökülen mermer pasalarının çok fazla olduğunu ve olası bir sel felaketinin büyük tehlikeler yaratabileceğini vurguladı.

10.06.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, ilçede bir mermer ocağının artıklarının döküldüğü alanı inceledi.

Selimoğlu, yaptığı açıklamada, ihbar üzerine bölgeye giderek incelemede bulunduklarını söyledi.

???????İlçenin kuzey kısmında faaliyet gösteren mermer ocağına ait pasa (mermer artığı) döküm alanının alt kısmında konutların bulunduğuna dikkati çeken Selimoğlu, "Çok büyük yarıkların ve toprak kaymalarının olduğunu belirledik. Yaklaşık 150-200 metrelik alanda kaymaların ve yarıkların olduğunu gördük." dedi.

Kaymanın yer altındaki su kaynakları veya mermer artıklarının basıncından kaynaklanmış olabileceğini ifade eden Selimoğlu, "Bunu tam olarak bilmiyoruz. Detaylı bir şekilde, tüm kurumlarımızla ya da bilirkişilerle en kısa sürede yerinde inceleme başlatacağız." diye konuştu.

Selimoğlu, alana dökülen mermer pasalarının çok fazla olduğuna işaret ederek, "Yanına yaklaştığımızda ne kadar büyük ve yoğun olduğunu görüyoruz. Önlem almamız gerekiyor. Yerleşim alanı buradan yaklaşık 300 metre uzaklıkta. Olası bir sel felaketinin neler doğuracağını bilemiyoruz. Büyük tehlikeler yaratabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Fatih Selimoğlu, Karamanlı, İnceleme, Karaman, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamanlı Belediye Başkanı, mermer ocağı artıklarının döküldüğü alanı inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:19:23. #1.13#
SON DAKİKA: Karamanlı Belediye Başkanı, mermer ocağı artıklarının döküldüğü alanı inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement