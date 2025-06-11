Karaman'da motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Ş.Ö. (32) idaresindeki plakasız motosiklet, Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile motosikletteki O.D. (22), ağır yaralandı.
Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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