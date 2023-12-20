Karaman\'da Park Halindeki Otomobil Yandı

KARAMAN'da Canan K.'ye ait park halindeki otomobil yandı. Alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının kundaklama sonucu çıktığı üzerinde duruluyor. Olay, Tabduk Emre Mahallesi 1589 sokakta meydana geldi. Canan K., akşam saatlerinde 70 ABM 944 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. Saat 04.30 sıralarında otomobilden dumanların çıktığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Ekipler yaptığı ilk incelemede yangının kundaklama sonucu oluştuğunu değerlendirdi. Soruşturma sürüyor.