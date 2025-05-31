Karaman'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Karaman'da sağanak yağış etkili oldu

KARAMAN - Karaman'da aniden başlayan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte ikindi saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış kısa sürede yolları göre çevirdi. Yoğun şekilde su biriken yollarda da araçlar mahsur kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar su birikintilerinin üzerinden atlayarak ilerlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar da sulara aldırış etmeden üzerinden yürüyerek ilerledi. Yağmurun etkisini azaltması ile birlikte ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar ise kendi imkanları ile suyu tahliye etmeye çalıştı. Polis, itfaiye ve belediye ekipleri de olumsuz hava şartlarından dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekledi.