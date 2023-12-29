 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karaman'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu

Karaman'ın Yeşilada Mahallesi'nde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Fuat Aksekioğlu, evinde ölü olarak bulundu. Komşuları, uzun süre haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık ekipleri, itfaiye yardımıyla eve girerek Aksekioğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksekioğlu'nun cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Karaman\'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu
29.12.2023 - 22:13,
Abone Ol

Karaman'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Yeşilada Mahallesi 819. Sokak'ta yalnız yaşayan Fuat Aksekioğlu'ndan uzun süre haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İtfaiye yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, Aksekioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksekioğlu'nun cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karaman, Olaylar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu - Son Dakika


22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifasını istediği iddiası
21:41
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53
Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24
Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti

Son Dakika
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
21:41 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi krize neden olan tişört ortaya çıktı
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
20:49 Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldı
20:24 Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF'ye restini çekti
19:52 Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar
19:52 Irak kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendi
19:21 Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 22:29:36. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement