Karaman\'da Yılın İlk Sabah Namazı Etkinliği

Karaman'da düzenlenen "Yılın ilk sabah namazında ailece huzurdayız" etkinliği kapsamında gençler ve aileleri yeni yılın ilk sabah namazında bir araya geldi.
İl Müftülüğünce Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
Namazın ardından ilahi ve kaside dinletisi gerçekleştirildi.
Programın ardından cemaate çorba ikram edildi.
Programa Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı.
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