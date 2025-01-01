Karaman\'da Yılın İlk Sabah Namazı Etkinliği

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Karaman'da düzenlenen "Yılın ilk sabah namazında ailece huzurdayız" etkinliği kapsamında gençler ve aileleri yeni yılın ilk sabah namazında bir araya geldi.

İl Müftülüğünce Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Namazın ardından ilahi ve kaside dinletisi gerçekleştirildi.

Programın ardından cemaate çorba ikram edildi.

Programa Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı.