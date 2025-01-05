Karaman Valisi Bisiklet Kazası Geçirdi

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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklet kazası geçirmesi sonucu yaralandı.

Çiçekli, merkeze bağlı Dere köyü Fisandun Barajı yolunda, bisiklet sürerken dengesini kaybederek düştü.

Korumasının yardımıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Çiçekli'nin, köprücük kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Serken Yurdakul, gazetecilere, Vali Çiçekli'nin bisiklet kazasıyla köprücük kemiğini kırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin genel durumu iyi. Acil serviste ilk tetkiklerini yaptık. Köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Yaptığımız tetkikler sonucunda lokal anestezi ile operasyona alınmasına karar verdik. Şu an ameliyatta. Kısa sürece taburcu olup sağlığına kavuşmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.