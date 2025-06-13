Karaman Valisi Çiçekli'den jandarmanın kuruluş yıl dönümü mesajı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçekli, mesajında, jandarma teşkilatının milletin huzuru ve devletin bekası için 186 yıldır büyük bir fedakarlık, üstün cesaret ve sarsılmaz vatan sevgisiyle görev yaptığını belirtti.

Jandarma teşkilatının, ülkenin dört bir yanında, en zorlu şartlarda görevini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü, birçok alanda başarılı çalışmalar sergilediğini anlatan Çiçekli, şunları kaydetti:

"Milletine hizmeti şiar edinen jandarma teşkilatı, yalnızca bir güvenlik gücü değil, vatandaşlarımızla kurduğu gönül bağıyla devlet-millet bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri haline gelmiştir. Devletin güvenlik gücünün vazgeçilmez bir parçası olan jandarma teşkilatı, köklü geçmişinden aldığı güç ve birikimle, bugün de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin teminatı olarak görevini layıkıyla sürdürmektedir."

Çiçekli, teşkilat mensuplarına sağlıklı ve başarılı bir hayat dileyerek, şehitleri rahmetle, gazileri saygı ve şükranla andığını bildirdi.