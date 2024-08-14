Karaman Valisi Ortaoba karpuzu hasat programına katıldı

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, ata tohumundan yetiştirilen Ortaoba karpuzunun hasat programına katıldı.
Merkeze bağlı Ortaoba köyünde düzenlenen programa katılan Sarıibrahim, ata tohumları kullanılarak yetiştirilen karpuzunun bölgenin tarımsal mirasının korunması, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Sarıibrahim ve beraberindekiler, hasadın ardından köy merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Programa, Sarıibrahim'in yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş ve çiftçiler katıldı.
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