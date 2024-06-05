Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, faaliyetler hakkında bilgi verdi ve 12 bin 616 vatandaşın kurslardan yararlandığını belirtti. Serginin açılış kurdelesi kesildikten sonra Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve vatandaşlar törene katıldı.

05.06.2024 12:27
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Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, yaptığı konuşmada, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yavuz, 4 Haziran 2023-4 Haziran 2024'te açılan kurslardan 12 bin 616 vatandaşın yararlandığına işaret ederek, kurum bünyesinde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi bulunduğunu hatırlattı.

Daha sonra kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı serginin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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