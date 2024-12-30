KARAOK Portatif Tanksavar Silahı Test Atışlarını Başarıyla Tamamladı

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'KARAOK', test atışlarını başarıyla tamamladı

ROKETSAN tarafından geliştirilen 'KARAOK' portatif tanksavar silah test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi.

Roketsan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gece-gündüz tetikte, gözü kara bir avcı. KARAOK portatif tanksavar silahımız test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi. Her adımda yeteneklerimizi daha da geliştirerek, milli teknolojilerimizi üretmeye devam ediyoruz denildi. Test atışlarına ilişkin video da paylaşıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de KARAOK'un test atışlarıyla ilgili, KARAOK, en zorlu koşullarda başarıyla tamamladığı testlerle Türk savunma sanayiinin etkinlik ve kapasitesini bir kez daha kanıtladı. Milli savunma sistemlerimiz, sahadaki kabiliyetleriyle güvenlik ve caydırıcılık gücümüzü artırıyor. Bu tür yenilikçi çözümler, bağımsız ve güçlü bir Türkiye için atılan sağlam adımlardır. Projemizde görev alan alt yüklenicilerimizi, başkanlığımız ve Roketsan çalışanlarımızı bu önemli başarı için tebrik ediyorum. Türkiye'nin yarınları için durmadan çalışmaya devam ifadelerini kullandı.