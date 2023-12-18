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Karapınar'da Vergi Rekortmenleri Plaketle Ödüllendirildi - Son Dakika
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Karapınar'da Vergi Rekortmenleri Plaketle Ödüllendirildi

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen törende, 2023 yılında ilçede vergi rekortmeni olan iş insanları plaketle ödüllendirildi. KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, toplam vergi tahakkukunun 285 milyon lira olduğunu ve tahsilat tutarının ise 204 milyon lira olduğunu belirtti. Törene, Kaymakam Şenol Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Karapınar\'da Vergi Rekortmenleri Plaketle Ödüllendirildi
18.12.2023 - 17:08,
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Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2023 yılında ilçede vergi rekortmeni olan iş insanları plaketle ödüllendirildi.

KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, oda binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2022 yılında ilçedeki toplam vergi tahakkukunun yaklaşık 285 milyon lira olurken, tahsilat tutarının ise yaklaşık 204 milyon lira olduğunu söyledi.

Programda, vergi rekortmeni olan iş insanları plaketle ödüllendirildi.

Programa, Kaymakam Şenol Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve üyeler katıldı.

Kaynak: AA
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Kemal Sözen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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