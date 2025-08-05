Karapınar'da Yaz Okulları Şenliği

Karapınar ilçesinde "7. Geleneksel Yaz Okulları Şenliği" gerçekleştirildi.

Ahmet Hamdi Mutlu Parkı'ndaki etkinliğe, ASEM, KOMEK, Gençlik Merkezi, Kur'an kursları ve ilçedeki tüm yaz okullarından yaklaşık 2 bin 500 öğrenci katıldı.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, programda yaptığı konuşmada, "Yaz boyunca eğitim alan çocuklarımız için moral ve motivasyon kaynağı olacak bir gün yaşatmak istedik. Eğlenerek öğrenen, sosyalleşen ve geleceğe umutla bakan bir nesil için bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından çocuklara ikramda bulunuldu.