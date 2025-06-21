Karasu\'da Avukat Caddeye Çarpıp Selime Şinas\'ı Öldürdü

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, çöp atmak için yoldan geçen Selime Şinas'a (50) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan avukat Özgür Acar, tutuklandı.

Olay, 20 Haziran'da Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki işletmede çalışan Selime Şinas, çöp atmak için yolun karşısına geçmeye çalışırken, avukat Özgür Acar idaresindeki 54 ABA 157 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şinas'ın, olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazanın ardından bölgeden ayrılan avukat Özgür Acar, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Acar, tutuklandı.