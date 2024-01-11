Karasu\'da çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan öldü

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde samanlık ve ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş öldü.

Karasu ilçesine bağlı Küçük Karasu Mahallesi'nde Osman Alan'a ait ahır ve samanlıkta saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden Alan'ın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ahırdaki 9 büyükbaş yanarak ve dumandan zehirlenerek öldü. Samanlıktaki, samanlar da yanarak kül oldu.

Zararının 1 milyon TL'yi bulduğunu söyleyen Osman Alan, "Sabah hayvanlara bakmak için ahıra gittiğimizde samanlığın üstünden duman çıktığını gördük. Koştuk ama kapılar kapanmıştı yanmaktan. Kapının yanındaki bir delikten içeri girdim. Baktım hayvanlar ölmüştü. Samanlık kısmında yangın devam ediyordu. İtfaiyeyi aradık gelip söndürdüler. 9 hayvanım öldü" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.