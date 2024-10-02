Karasu\'da Kıyı Erozyonu Şiddetlendi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonu etkili olmaya devam ediyor.

Kıyı şeridinin 2 kilometrelik kesiminde birkaç yıldır yaşanan erozyon, 3 gündür ilçeye hakim olan olumsuz hava koşulları nedeniyle etkisi artan dalgalar yüzünden daha da ilerledi.

Sahil Park'ın önünde bulunan çınar ağacı erozyon nedeniyle devrildi. Yıkılan ağaç ile civardaki soyunma kabinleri, belediye ekiplerince tedbir amaçlı kaldırıldı.

Erozyonun etkili olduğu alan havadan da görüntülendi.