Karasu\'da Roket Motoru Bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde gezintiye çıkan vatandaş, roket motoru olduğu değerlendiren bir cisimle karşılaştı. Karasu Camitepe Mahallesi mevkiinde dün gece saat 23.45 sıralarında meydana gelen olay sonrası hemen yetkililere haber verildi.
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi sevk edildi. Cismin bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri alan ekiplerce inceleme yapıldı. İlk incelemelerde cismin, roket motoru olduğu değerlendirildi.
Patlayıcı madde olmadığı öğrenilen cisim, bulunduğu bölgeden Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından alındı.
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