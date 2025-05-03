Karasu'da Roket Motoru Bulundu - Son Dakika
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Karasu'da Roket Motoru Bulundu

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Sakarya'nın Karasu sahilinde roket motoru olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu.

03.05.2025 13:51  Güncelleme: 14:51
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde gezintiye çıkan vatandaş, roket motoru olduğu değerlendiren bir cisimle karşılaştı. Karasu Camitepe Mahallesi mevkiinde dün gece saat 23.45 sıralarında meydana gelen olay sonrası hemen yetkililere haber verildi.

EKİPLER İNCELEDİ

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi sevk edildi. Cismin bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri alan ekiplerce inceleme yapıldı. İlk incelemelerde cismin, roket motoru olduğu değerlendirildi.

PATLAYICI MADDE YOK

Patlayıcı madde olmadığı öğrenilen cisim, bulunduğu bölgeden Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından alındı.

Karasu\'da Roket Motoru Bulundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karasu'da Roket Motoru Bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mert çelik:
    made ın abd mı yazıyor 0 0 Yanıtla
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