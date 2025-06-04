Karateciler Başkan İbaş\'ı Ziyaret Etti

Yağlıdere Karate Spor Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Yaşar İbaş'ı makamında ziyaret etti.

İbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcuları tebrik etti.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayan İbaş, başarılı gençleri maddi ve manevi olarak desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarette milli antrenör Murat Yıldız da yer aldı.

Sporcular bir süre önce Ordu'da düzenlenen iller arası karate müsabakalarında başarı elde etmişti.