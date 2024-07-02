Karayip Ülkelerini Beryl Kasırgası Vurdu: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karayip Ülkelerini Beryl Kasırgası Vurdu: 1 Ölü

Karayip ülkesi St Vincent ve Grenadinler'de etkili olan Beryl Kasırgası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Evlerin çatısı uçtu, binlerce kişi elektriksiz kaldı. Havaalanları ve iş yerleri kapatıldı.

02.07.2024 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Karayip ülkelerini Beryl Kasırgası vurdu: 1 ölü

KİNGSTOWN - Karayip ülkesi St Vincent ve Grenadinler'de etkili olan Beryl Kasırgası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Beryl Kasırgası, Karayip ülkelerini vurdu. Karayip ülkeleri Saint Vincent ve Grenadinler, Grenada ve St Lucia'da etkili olan kasırga nedeniyle evlerin çatısı uçtu, binlerce kişi elektriksiz kaldı. Bölgeden tahliye edilenler geçici barınaklara yerleştirilirken havaalanları ve iş yerleri kapatıldı. St Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, kasırga sonucu bir kişinin öldüğünü ve daha fazla can kaybı olabileceğini söyledi. "Bu bir şaka değil" diyen Gonsalves, halka uyarılarda bulunarak daha önce yaşanan kasırgalarda ortaya çıkan sonuçları hatırlamaları gerektiğini söyledi.

"Carriacou dümdüz oldu"

Beryl Kasırgası, Grenada'nın Carriacou Adası'nda karaya inmesinin ardından adada büyük hasara neden oldu. Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, "Yarım saat içinde Carriacou dümdüz oldu. Henüz tehlike geçmiş değil" dedi.

Kasırga nedeniyle rüzgarın saatteki hızının 241 kilometreyi bulduğunu söyleyen yetkililer, kasırganın batıya doğru harekete geçtiğini bildirdi.

Grenada'da OHAL

Grenada'da olağanüstü hal ilan edilirken St Lucia'da ulusal düzeyde "kapanma" kararı aldı.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karayip Ülkelerini Beryl Kasırgası Vurdu: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finalde oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
23:41 CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
21:31 Antalya’da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı Antalya'da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 00:18:36. #1.11#
SON DAKİKA: Karayip Ülkelerini Beryl Kasırgası Vurdu: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement