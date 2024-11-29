Karda Kapanan Yolda Hasta Kurtarıldı

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Artvin'in Ardanuç ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 78 yaşındaki hasta, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışının ardından yolu kapanan Boyalı köyünde yaşayan ve nefes darlığı başta olmak üzere yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları bulunan Tanver Yıldız'ın (78) rahatsızlanması üzerine yakınları, Ardanuç İlçe Özel İdaresini arayarak yardım istedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel'in talimatıyla harekete geçen ekiplerce iş makineleriyle yürütülen çalışmada kapanan yol ulaşıma açıldı.

Yolun açılmasıyla köye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Yıldız, 2 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı.