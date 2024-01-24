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Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
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Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkiinde yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan 5 otomobil ve bir yolcu minibüsü, Siirt İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Karla mücadele ekipleri, mahsur kalan araçları güvenli bölgeye ulaştırdı. Kar yağışının hala devam ettiği belirtilirken, içinde bulunan 15 vatandaş da kurtarıldı.

Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
24.01.2024 - 22:18,
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Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkiinde yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan 5 otomobil ve bir yolcu minibüsü il özel idaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan araçları kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı. Geçe geç saatlerde etkili olan kar yağışının hala devam ettiği öğrenilirken, araçlarda mahsur kalan araçlar ve içinde bulunan 15 vatandaş il özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA
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