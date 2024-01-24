Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkiinde yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan 5 otomobil ve bir yolcu minibüsü il özel idaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan araçları kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı. Geçe geç saatlerde etkili olan kar yağışının hala devam ettiği öğrenilirken, araçlarda mahsur kalan araçlar ve içinde bulunan 15 vatandaş il özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.