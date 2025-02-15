Kardan Gelin: Ordu'da Eğlenceli Anlar - Son Dakika
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Kardan Gelin: Ordu'da Eğlenceli Anlar

Kardan Gelin: Ordu\'da Eğlenceli Anlar

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, kar yağışını eğlenceye dönüştüren Recep Sağlam, 5,5 metre boyunda kardan gelin yaptı. Ailesiyle birlikte karın keyfini çıkaran Sağlam, kardan gelinin adıyla ilgili komik bir anekdot paylaştı.

15.02.2025 14:57  Güncelleme: 15:01
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ORDU'nun Akkuş ilçesinde, İstanbul'dan ailesiyle memleketine gelen Recep Sağlam, kar yağışını eğlenceye dönüştürerek 5,5 metre boyunda kardan gelin yaptı. Sağlam, "Gelinin adını 'Şirin' koyduk. Şaka amaçlı yeğenim Hasan'ı onunla evlendirip, eğlendik" dedi.

Yaşadığı İstanbul'dan tatil için memleketleri Akkuş ilçesinin Çayıralan Mahallesi'ne gelen Recep Sağlam ve ailesi, karın keyfini çıkardı. Tüm aile, bir araya gelerek saatlerce uğraşıp, 5,5 metre boyunda kardan gelin yaptı. Kırmızı boya ile de duvak yapılan kardan geline 'Şirin' ismi verdiklerini belirten Recep Sağlam, "Ailemle birlikte karın keyfini çıkardık. Şaka amaçlı yeğenim Hasan'ı da onunla evlendirerek eğlendik" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK/ORDU,

Kaynak: DHA

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