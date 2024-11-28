Kardan Mahsur Kalan Vaka Kurtarıldı - Son Dakika
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Kardan Mahsur Kalan Vaka Kurtarıldı

Kardan Mahsur Kalan Vaka Kurtarıldı

Ordu'nun Korgan ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan Vedat Pala, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Pala, çalışma yaptığı Tokat'tan Ordu'ya gelirken zor durumda kaldığını belirtti.

28.11.2024 17:18  Güncelleme: 17:29
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ORDU'nun Korgan ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan Vedat Pala (45), Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kenti etkisi altına alan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Çalıştığı Tokat'tan Ordu'ya gelen Vedat Pala, dün saat 16.00 sıralarında Çayırkent Yaylası'nda kardan kapanan yolda mahsur kaldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne telefon eden Vedat Pala yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede oylu açan ekipler, Vedat Pala'ya ulaştı. Ekiplere teşekkür eden Vedat Pala, "Tokat'ta çalışıyorum. Buradan Ordu'ya gelirken yolda mağdur oldum. Saat 16.00-16.30 gibi Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerini aradım. Arkadaşlar kısa süre içerisinde gelerek bu soğukta yardımcı oldular. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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