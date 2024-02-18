Kardeşliğe Uzanan Eller Palandöken\'de Buluştu

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Kardeşliğe uzanan eller kızaklarda buluştu

ERZURUM - Erzurum'da korunma ve bakım altındaki çocuklar akranlarıyla Palandöken'de bir araya geldi, gönüllerince eğlendi ve birlikte kızak kaydılar.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Palandöken Kaymakamlığı işbirliği çerçevesinde "Kardeşliğe Uzanan El Projesi" kapsamında korunma ve bakım altındaki çocukları ve Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Yıldız Kent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri bir araya gelerek gönül köprüsü kuruldu.

Programa 50'ye yakın çocuk dostluk, kardeşlik, sevgi ve dayanışma anlayışı içerisinde programda birlikte faaliyetlerde bulundu. Programda önce kahvaltı buluşması ve kardeşlik tanışması gerçekleşerek akabinde projede yer alan tüm çocukları ve personelle birlikte kızak keyfi yapıldı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, tüm sevgilerin en sadesi ve en dürüstünün kardeşlik olduğunu ifade ederek projeye katkılarından dolayı Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan'a, emeği geçen tüm yetkililere ve kurum personellerine teşekkür ederek programın başarılı geçmesini temenni etti. Projede yer alan çocuklar kardeşlik buluşmasından memnuniyetini ve programda yapılan etkinliklerden dolayı mutluluklarını ifade ettiler.

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan' da aynı dilek ve temennilerine katılarak "Ayağının tozuyla gelerek hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan ve bizimle de bu projede işbirliği yapan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'u ve ekibini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yıldız Kent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi yetkililerine verdiği destekten ve gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.