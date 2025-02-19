Çorum'un Kargı ilçesinde iş yerinin çatı kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Mihrihatun Mahallesi Çarşı Caddesi'nde bir iş yerinin çatı kısmında bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, yangın nedeniyle çatıda maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Kargı'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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