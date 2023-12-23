11:47 •
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi•
Çorum'un Kargı ilçesinde vatandaşlara "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ve "Uyuma" uygulaması tanıtıldı.
Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki pazar alanında vatandaşlara projeyi anlatan broşür dağıttı.
Ayrıca sokakta görülen uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaşların ihbarda bulunabilecekleri "Uyuma" uygulaması ve web sitesi hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.
Son Dakika › Güncel › Çorum Kargı'da Narkotik Polisi Anne Projesi ve Uyuma Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika