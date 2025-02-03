Çorum'un Kargı ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
İnceçay köyünde Mehmet Karabıyık'a ait iki katlı ahşap evde bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın meydana geldi.
İhbar üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman da köye gelerek yanan evde inceleme yaptı.
Son Dakika › Güncel › Kargı'da Yangın: Müstakil Ev Küle Döndü - Son Dakika
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