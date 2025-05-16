KarguFPV Dron Hedefi Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KarguFPV Dron Hedefi Vurdu

Geniş Video İzle

STM'nin geliştirdiği KarguFPV Dron, ilk testte hedefini tam isabetle vurdu, yeni bir askeri çözüm sunuyor.

16.05.2025 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muharebe sahasına yeni milli oyuncu: KarguFPV Dron

KarguFPV Dron ilk test atışında hedefini tam isabetle vurdu

ANKARA - Türk savunma sanayiinin mühendislik gücü Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM), muharebe sahasında yeni bir güç olacak KarguFPV Kamikaze Dron'u ilk kez sahaya çıkardı. Türkiye'nin yerli FPV (birinci şahıs görüşü) kamikaze dronu, ilk test atışında hedefini başarıyla vurdu.

Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda, milli ve modern sistemler geliştiren STM, modern harp sahasında kullanımı giderek artan FPV dron alanında yerli bir çözüme imza attı. KARGU, BOYGA, TOGAN gibi taktik mini insansız hava aracı sistemleri üreten STM, bir süredir üzerinde çalıştığı 'KarguFPV Dronu'nu ilk kez sahaya sürdü. Tasarım, sistem, mühimmat ve tapa entegrasyonunun ardından sahaya çıkan KarguFPV, gerçekleştirdiği test atışında hedef grubu tam isabetle vurdu.

"Otonom kabiliyetlerimizi FPV dronlara katıyoruz"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin sahada kendini kanıtlamış mini insansız hava aracı sistemleri ile güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırdığını belirterek, "Şimdi ise FPV kamikaze dron ailemiz ile savaş sahasında milli ve yenilikçi bir çözüm sunuyoruz. Operasyonel ihtiyaçlar için geliştirdiğimiz ailemizin ilk üyesini, ileri seviye askeri güvenlikli tapa ve elektronik harpten etkilenmeden operasyon imkanı ile donattık. STM'nin otonomi ve yapay zeka destekli görüntü işleme ve hassas vuruş yeteneklerini FPV'ye katıyoruz. Muadillerinden farklı olarak, ortaya koyduğumuz ürün, görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ile hedefi işaretleyerek, tam isabetli vuruş yapabiliyor. Yüksek otonomi ve bilgisayarlı görü kabiliyetlerimizi, FPV Dron ailemizin gelecek üyelerine ekleyecek ve yenilikçi FPV ürünleri ortaya koyacağız" diye konuştu.

İleri seviye güvenlik, otonomi ile hassas vuruş

Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı caydırıcı bir güç sağlayan KarguFPV Kamikaze Drone, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemi ile düşman unsurlarına yönelerek üzerindeki anti-personel mühimmat ile hedefini etkisiz hale getiriyor. KarguFPV, yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz etkin operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanı ile sabit veya hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkanı sağlıyor. İleri seviye askeri güvenlikli tapa ve bütünleşik gece gündüz kamera ile donatılan KarguFPV, karıştırma/köreltme gibi elektronik harp sistemlerinden etkilenmeden operasyon yapabiliyor. Platform, yaklaşma tapa algılayıcısı ile ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkanı sunarken görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ile hedefi işaretleyerek, tam isabetli vuruş sağlıyor.

Teknik özellikler

Görev Menzili 10 kilometre olan dronun havada kalış süresi kamikaze modunda 20 dakikadan fazla, gözlem modu (mühimmat ve tapa olmadan) ise 44 dakika. Görev irtifası 500 metre olan KarguFPV, maksimum 5 bin 500 metre irtifaya ulaşıyor. Saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen dronun bin 300 gram Anti Personel (820 adet parçacıklı bilye) Harp Başlığı bulunmakta. Eksi 20 ve 60 derece arasındaki sıcaklıklarda uçuş yapabilen dronun mühimmatlı platform kalkış ağırlığı ise 3 bin 650 gram olarak belirlendi.

Özellikle Ukrayna- Rusya savaşı ile gündeme gelen FPV dronlar, operatörün bir gözlük veya ekran aracılığıyla dronun kamerasından gerçek zamanlı görüntü alarak uçurduğu ve hedefe doğrudan yönlendirilerek hassas vuruş yapabilen, düşük maliyetli ve etkili bir saldırı aracı olarak ön plana çıkıyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KarguFPV Dron Hedefi Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Arnavutluk’un üyelik sürecine tam destek AB'den Arnavutluk'un üyelik sürecine tam destek
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı
Yok artık Mert Günok 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor’dan istiyor Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı DEM Partili Koçyiğit Kürtçe konuştuğu sırada mikrofonu kapatıldı
İlk görüşme Bakan Fidan’la Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek
Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov’u görevden aldı Putin, Kara Kuvvetleri Başkomutanı Salyukov'u görevden aldı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde şok etkisi yaratan gelişme Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde şok etkisi yaratan gelişme
Ancelotti gider gitmez Real Madrid’den Mourinho’ya sürpriz telefon İşte sebebi Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi
Osmaniye sele teslim Onlarca araç sular altında kaldı Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize uygulamaları mutlaka gözden geçirilmeli
15:25
Zirvede renkli anlar Erdoğan’a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
Zirvede renkli anlar! Erdoğan'a yapay zekayla oluşturulan çocukluk hali gösterildi
15:24
Fenerbahçe seçime gidiyor İşte Ali Koç’un karşısına çıkacak adaylar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
13:52
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
12:59
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
22:37
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles’in görevine son verdi
Resmi açıklama: Acun Ilıcalı, Selles'in görevine son verdi
22:32
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak
22:25
Özgür Özel’den ’’Espresso Lab’’ çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Özgür Özel'den ''Espresso Lab'' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
22:21
Fatih Terim’in Al Shabab’ı durdurulamıyor 3 gollü zafer
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
22:05
İstanbul’da muhteşem geri dönüş İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
21:36
BAE’den ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
BAE'den ABD'ye 1,4 trilyon dolar yatırım sözü
21:34
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Yunan basını Türk diplomasisini öve öve bitiremedi: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 16:32:37. #7.13#
SON DAKİKA: KarguFPV Dron Hedefi Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.