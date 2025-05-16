KarguFPV Dronu İlk Testte Hedefi Vurdu

STM'nin geliştirdiği KarguFPV kamikaze dronu ilk test atışında hedefini başarıyla vurdu.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefi doğrultusunda, milli ve modern sistemler geliştiren STM, modern harp sahasında kullanımı giderek artan FPV dron alanında yerli bir çözüme imza attı.

KARGU, BOYGA, TOGAN gibi taktik mini İHA sistemleri ile kendini dünya arenasında başarıyla kanıtlayan STM, bir süredir üzerinde çalıştığı KarguFPV dronunu ilk kez sahaya sürdü. Tasarım, sistem, mühimmat ve tapa entegrasyonunun ardından sahaya çıkan KarguFPV, gerçekleştirdiği test atışında hedef grubu tam isabetle vurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin sahada kendini kanıtlamış mini İHA sistemleri ile güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırdığını belirterek, FPV kamikaze dron ailesiyle savaş sahasında milli ve yenilikçi bir çözüm sunduklarını ifade etti.

Operasyonel ihtiyaçlar için geliştirdikleri ailenin ilk üyesini, ileri seviye askeri güvenlikli tapa ve elektronik harpten etkilenmeden operasyon imkanı ile donattıklarını aktaran Güleryüz, şunları kaydetti:

"STM'nin otonomi ve yapay zeka destekli görüntü işleme ve hassas vuruş yeteneklerini FPV'ye katıyoruz. Muadillerinden farklı olarak, ortaya koyduğumuz ürün, görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ile hedefi işaretleyerek, tam isabetli vuruş yapabiliyor. Yüksek otonomi ve bilgisayarlı görü kabiliyetlerimizi, FPV dron ailemizin gelecek üyelerine ekleyecek ve yenilikçi FPV ürünleri ortaya koyacağız."

Yüksek manevra kabiliyeti ve gece-gündüz etkin operasyon yetkinliği

Asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı caydırıcı bir güç sağlayan KarguFPV kamikaze dron, operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemi ile düşman unsurlarına yönelerek üzerindeki anti-personel mühimmat ile hedefini etkisiz hale getiriyor.

KarguFPV, yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz etkin operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanı ile sabit veya hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkanı sağlıyor. İleri seviye askeri güvenlikli tapa ve bütünleşik gece gündüz kamera ile donatılan KarguFPV, karıştırma/köreltme gibi elektronik harp sistemlerinden etkilenmeden operasyon yapabilecek.

Platform, yaklaşma tapa algılayıcısı ile ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkanı sunarken, görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyetiyle hedefi işaretleyerek, tam isabetli vuruş sağlıyor.

Görev menzili 10 kilometre olan KarguFPV, kamikaze modunda 20 dakikadan fazla, gözlem modunda mühimmat ve tapa olmadan 44 dakika havada kalabiliyor. 500 metre görev irtifası olan dron, 5500 metre maksimum irtifaya çıkabiliyor. 160 kilometre maksimum hıza ulaşabilen dronun mühimmat ile 3 bin 650 gram platform kalkış ağırlığı bulunuyor.