Karla Kaplanan Mardin

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Beyaza bürünen Mardin, böyle görüntülendi

MARDİN - Mardin, kar yağışıyla beyaza büründü. Tarihi sokakları ve taş yapılarıyla dikkat çeken şehir, dron ile görüntülendi.

Dron ile çekilen görüntülerde, Mardin'in dar sokakları ve özgün mimarisi karla örtünen benzersiz bir manzara sundu. Şehir, tarihi dokusunu koruyarak karla birleşen siluetiyle görsel bir şölen oluşturdu.

Mardin Valiliği resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, "Mardin, zamana şahitlik eden taş duvarları, dar sokaklarında gizlenmiş geçmişin izleri ve her köşesinde yaşanmış hikayeleri ile beyaz örtüye büründü. Mardin, her haliyle çok güzel, her zaman çok güzel" ifadeleri kullanıldı.