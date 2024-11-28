Karla Kaplı Arazide Karacalar Görüntülendi - Son Dakika
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Karla Kaplı Arazide Karacalar Görüntülendi

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Karabük Eflani'de bir vatandaş, karla kaplı arazide 3 karacayı cep telefonu ile kaydetti.

28.11.2024 13:29
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Karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde karla kaplı arazide gezinen 3 karaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Eflani ilçesinde cep telefonu kameralarıyla kaydedilen bir görüntü, bölgedeki yaban hayatına dikkat çekti.

Aracıyla ilerleyen bir vatandaş tarafından karla kaplı arazide bekleyen 3 karacayı fark etti. O anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaş karacaları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Görüntülerde vatandaşın korna çalmasının ardından karacaların koşmaya başladıkları yer alıyor.

Karla Kaplı Arazide Karacalar Görüntülendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karla Kaplı Arazide Karacalar Görüntülendi - Son Dakika

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