Karla Kaplı Çin Seddi'nden Görüntüler - Son Dakika
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Karla Kaplı Çin Seddi'nden Görüntüler

Karla Kaplı Çin Seddi\'nden Görüntüler

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Qian'an kentinde bulunan karla kaplı Çin Seddi, havadan drone ile çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından bildirilen haberde, Qian'an'da bulunan karla kaplı Çin Seddi'nin etkileyici manzarası paylaşıldı.

22.02.2024 13:11  Güncelleme: 13:14
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YER: Qian'an, Çin

Karla kaplı Çin Seddi'nden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Qian'an kentinde karla kaplı Çin Seddi manzarası havadan drone ile görüntülendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qian'an'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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