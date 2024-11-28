Karla kaplanan ormandaki karacalar kamerada
KASTAMONU - Kastamonu'da karla kaplanan ormanlık alanda görülen karacalar orman ekibi tarafından görüntülendi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, ormanlık alanda çalışma yaptıkları sırada, karla kaplanan ağaçların arasındaki 3 karaca ile karşılaştı. Orman ekibi, cep telefonu ile karacaları görüntüledi. Konu ile ilgili Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Ormanda sadece ağaçlar yok, güne can dostlarımız ile başlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Karla Kaplı Ormanda Karacalar Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?