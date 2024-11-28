Karla Kaplı Ormanda Karacalar Görüntülendi

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Karla kaplanan ormandaki karacalar kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'da karla kaplanan ormanlık alanda görülen karacalar orman ekibi tarafından görüntülendi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, ormanlık alanda çalışma yaptıkları sırada, karla kaplanan ağaçların arasındaki 3 karaca ile karşılaştı. Orman ekibi, cep telefonu ile karacaları görüntüledi. Konu ile ilgili Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Ormanda sadece ağaçlar yok, güne can dostlarımız ile başlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.