Karla Kaplı Yolda Kayak Eğlencesi

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Yağışı eğlenceye dönüştürdü: Karla kaplı yolda ahşap paletle kayak yaptı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan yolda traktörün arkasına bağladığı ipe tutunan vatandaş, ahşap palet ile kayak yaptı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya genelinde yoğun karşı etkili oldu, şehrin yüksek kesimlerinde bazı sokaklar ve grup yolları beyaz örtüyle kaplandı. Bu çerçevede Kurudere Mahallesi'nde de kapanan yolda traktörün arkasına bağladığı ipe tutunan vatandaş, ahşap palet ile kayak yaparak anın tadını çıkardı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.