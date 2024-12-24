Karla Mücadele Ekipleri, Ambulansı Kurtarıp Hastaya Ulaştı - Son Dakika
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Karla Mücadele Ekipleri, Ambulansı Kurtarıp Hastaya Ulaştı

Karla Mücadele Ekipleri, Ambulansı Kurtarıp Hastaya Ulaştı

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kara saplanan ambulans, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı ve hasta hastaneye ulaştırıldı.

24.12.2024 17:22  Güncelleme: 17:23
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SİİRT'in Pervari ilçesinde kara saplanan ambulans, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp hastaya ulaşması sağlandı.

Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Doğanköy köyünde hasta ihbarına giden ambulans, Geçittepe mevkisinde kara saplandı. Sağlık görevlilerinin yardım talebi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ambulans, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Karla mücadele ekiplerinin bölgede iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Valimiz Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda, karla mücadele ekiplerinin desteğiyle ambulansımız kurtarıldı ve hastaya ulaşması sağlandı. Bölgede olası aksaklıkların yaşanmaması için ekiplerimiz teyakkuz halindeler" dedi.

Kaynak: DHA

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