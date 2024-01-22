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Karla mücadele ekipleri çevre yollarda seferber oldu - Son Dakika
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Karla mücadele ekipleri çevre yollarda seferber oldu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde gece eksi 11 derece ölçülen hava sıcaklığıyla birlikte sabah erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde sert esen rüzgarla birlikte hayat olumsuz yönde etkilendi. Aşkale Karayolları ekipleri, sürücülerin zorluk yaşamadan seyahat etmeleri için Tepebaşı ve Kop dağında kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Köylerde ise kar kalınlığı yer yer 30-40 santimetreye, Tepsicik ve Dağyurdu köylerinde ise 1 metreyi geçti.

Karla mücadele ekipleri çevre yollarda seferber oldu
22.01.2024 - 22:39,
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Karla mücadele ekipleri çevre yollarda seferber oldu

ERZURUM - Hava sıcaklığının gece eksi 11 derece ölçüldüğü Aşkale'de, kar yağışı sabah erken saatlerinde etkili olmaya başladı.

İlçe merkezinin aksine yüksek kesimlerde sert esen rüzgar ile birlikte kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilendi.

Aşkale Karayolları ekipleri sürücülerin yollarda zorluk yaşamadan seyahat etmeleri için iki önemli geçit, Tepebaşı ve Kop dağında, aralıksız olarak kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı.

Köylerde ise etkili kar yağışı yer yer 30 ile 40 santimetreyi bulurken Tepsicik ve Dağyurdu köylerinde ise 1 metreyi geçtiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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