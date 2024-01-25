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Karla Mücadele Ekipleri Kalp Hastası Kadını Hastaneye Yetiştirdi - Son Dakika
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Karla Mücadele Ekipleri Kalp Hastası Kadını Hastaneye Yetiştirdi

Siirt'in Şirvan ilçesinde yaşayan ve kalp rahatsızlığı olan 81 yaşındaki Perişan Bilge, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildiren yakınları, sağlık ekiplerinin ulaşamaması üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin ve köylülerin desteğiyle Bilge, ambulansa ulaştırılarak Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Bilge'nin hastanede tedavisine başlandı.

Karla Mücadele Ekipleri Kalp Hastası Kadını Hastaneye Yetiştirdi
25.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:15
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Siirt'in Şirvan ilçesinde kalp rahatsızlığı olan 81 yaşındaki kadın, ekiplerin karla mücadelesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Elmadalı köyünde yaşayan ve kalp rahatsızlığı olan Perişan Bilge'nin yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye sağlık ekiplerinin ulaşamaması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Köye ulaşan ekipler, köylülerin de desteğiyle Bilge'yi ambulansa ulaştırdı.

Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilge'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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