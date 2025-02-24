Karla Mücadelede Kulaç Atan Adam - Son Dakika
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Karla Mücadelede Kulaç Atan Adam

Karla Mücadelede Kulaç Atan Adam

Kastamonu'da 1,5 metrelik karda yürüyemeyen Erol Koç, kulaç atarak ilerlemeye çalıştı.

24.02.2025 20:16
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Kastamonu'da 1,5 metrelik karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Çatalzeytin ilçesi Güneşler köyünde Erol Koç, bir buçuk metreyi geçen kar kalınlığında yürümeye çalıştı.

Göğüs seviyesine gelen karda yürümekte zorlanan Koç, bir süre sonra kulaç atmaya başladı. O anları eşi cep telefonuyla görüntüledi.

Eşinin kaydettiği o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karla Mücadelede Kulaç Atan Adam - Son Dakika

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