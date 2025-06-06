Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'dan Bayram Mesajı

(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal; ilçe protokolünden vatandaşlara, muhtarlardan kurum personeline kadar tüm Karşıyakalılar ile bayram coşkusunu paylaştı. Hem bayram ziyaretleri gerçekleştiren hem de makamında konuklarını kabul eden Ünsal, "Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor; daha aydınlık, adil ve mutlu bir yaşam umuduyla tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, personel bayramlaşmalarına Örnekköy Şantiye Tesisleri'nden başladı. Emekçilerin bayramını kutlayan Başkan Ünsal, ikinci buluşmayı belediyenin ana binasında gerçekleştirdi. Burada da yüzlerce çalışanla bayramlaşan Ünsal; birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Mahalle muhtarlarını makamında kabul eden Başkan Yıldız Ünsal, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir ile Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin'e de bayram ziyaretlerinde bulundu.

Hafta boyunca esnaf ve vatandaşlarla da bayramlaşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyakamızda Kurban Bayramı'nı birlik ve beraberlik içerisinde karşıladık. Büyük ve güçlü bir aile olarak dayanışmamızı pekiştirdik. Bu anlamlı günlerde en büyük dileğimiz; Karşıyaka'da ortaya koyduğumuz beraberlik ruhunun ve aydınlık duruşun tüm ülkemize yayılmasıdır. Sevgi, saygı, hoşgörü ve adaletin egemen olduğu bir yaşam umuduyla, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkese sevdikleriyle birlikte, nice sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum" diye konuştu.