Karşıyaka Belediyesi Çöp Atanlara Cezai İşlem Uygulayacak - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Çöp Atanlara Cezai İşlem Uygulayacak

Karşıyaka Belediyesi, çöpünü yere atanlar için ceza uygulaması başlatacak. Başkan Yıldız Ünsal, muhtarların destek istendiğini belirtti.

03.07.2024 14:29
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, çöpünü yere atanlar için ceza uygulaması başlatacak. Kampanyanın başarıya ulaşması için muhtarlardan destek isteyen Başkan Yıldız Ünsal "Çöpünü yere atan vatandaşlarımız için cezai işlem uygulayacağız" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın her ay gerçekleştirdiği 'Muhtar Buluşmaları'nın üçüncüsü Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Başkan Ünsal toplantıda, "Hedef Tertemiz Karşıyaka" sloganıyla başlattıkları temizlik kampanyasının yürütülmesi konusunda muhtarların da etkin şekilde sorumluluk üstlenmesini istedi.

Temizlik kampanyası dahilinde belirlenen kuralların belediyenin web sitesi üzerinden yayınlandığını belirten Ünsal, açık hava reklam alanlarına, parklara ve çöp kutularının üzerine de kuralları içeren kampanya görsellerinin asılacağını belirtti. Çöpünü çöp kutusu yerine dışarı atan vatandaşların tespit edilmesi halinde de Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

"Kurallara birlikte uyacağız"

Başkan Ünsal, şunları kaydetti:

"Karşıyaka hepimizin. Bizim temizlemekle yükümlü olduğumuz kadar, vatandaşlarımızın da temiz tutma sorumluluğu var. Hedef 'Tertemiz Karşıyaka' kampanyası dahilinde hazırladığımız kuralları web sitemizde ve tüm reklam mecralarımızda yayınlıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu kurallara uymalarını ve çöplerini yere değil, çöp kutularına atmalarını istiyoruz. Çöpünü yere atan vatandaşlarımız için cezai işlem uygulayacağız. Her sokağın çöp toplama vardiyaları ve saatleri hazır. Buna uymalıyız. İş yerlerinin de uygunsuz saatlerde çöp çıkarmasını engelleyeceğiz. Kronik olarak çöp sorunu olan birkaç pilot noktada kamera uygulamasını da hayata geçirdik ve olumlu sonuçlar aldık. Bu uygulamayı yaygınlaştırabiliriz. Unutmayın, çöpler çöp kutusunun içine atılır."

Kaynak: ANKA

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