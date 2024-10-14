Karşıyaka Belediyesi'nden Sürdürülebilir Yeşil Alan Projesi

Güncel

Anayasa ile ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, park ve bahçe alanlarına dikilecek mevsimlik çiçekler ile çalı türü bitkileri kendisi yetiştirecek. Onarım ve yenileme çalışmalarının kısa süre önce tamamlandığı serayı ziyaret eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Üreten belediyecilik anlayışıyla hem tasarruf ediyor hem de hizmet kalitemizi arttırıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde bulunan seradaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda, seranın daha önce fırtına sebebiyle zarar gören çatısı onarıldı, çatı örtüsü ve üretim tavaları yenilenerek üretim yapmaya hazır hale getirildi. İlçenin dört bir yanındaki park ve bahçedeki mevsimlik çiçekler, serada üretilmeye başlanacak. Sarı papatya, lavanta, gaura, ardıç, lavantin gibi çalı bitkileri ise park ve bahçe alanlarında bulunan bitkilerden 'çelik' yöntemi kullanılarak çoğaltılacak. Alanlardan alınan çelikler, serada bulunan üretim tavalarında köklendirilerek dikilebilecek forma getirilecek ve ilçe genelinde toprakla buluşturulacak. Bu sayede hem daha sürdürülebilir hem de düşük maliyetli hizmetler sunulması amaçlanıyor.

Serayı ziyaret eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Doğaya olan bağlılığımızı artırırken, hem estetik hem de çevresel fayda sağlayacak adımlar atıyoruz. Yeni seramızla birlikte, yeşil alanlarımızı daha da güzelleştirmeyi hedefliyoruz. Karşıyakalılara doğayla iç içe bir yaşam sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Daha sürdürülebilir, daha yeşil bir geleceği hep birlikte kuracağız" diye konuştu.