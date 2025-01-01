Karşıyaka'da 60 Yaş ve Üzeri 82 Katılımcı 3. Yaş Üniversitesi'nden Mezun Oldu

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nde eğitim gören 60 yaş ve üzerindeki 82 katılımcı, programı başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle başarı belgesi alan 82 çınar kep attı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çınarlarımızı yürekten kutluyor, onlara sağlıklı ve aktif bir yaşam diliyorum" dedi.

Hayat boyu öğrenme eğitim-öğretim programıyla sağlıklı ve aktif yaş almayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemini mezuniyet töreniyle noktaladı. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende programı başarıyla tamamlayan 60 yaş ve üzeri 82 katılımcı, diploma alıp kep atmanın sevincini yaşadı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "3. Yaş Üniversitesi çatısı altında ileri yaşlı bireylerimizin sosyal hayata katılmaları, yeteneklerini geliştirmeleri ve öğrenmeye devam etmeleri için örnek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu yolda bize destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çınarlarımızın gösterdiği bu azim hepimize ilham kaynağı oluyor, hepsini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Törende 2024 dönemi öğrencileri adına konuşan Haşmet İlhan, pek çok farklı alanda kazanımlar elde ettiklerini belirterek, projeye katkı veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Ege Geriatri Derneği Başkanı Mevlüt Ülgen ise Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nin diğer yerel yönetimlere örnek olduğunu vurgulayarak, mezunları tebrik etti.

Konuşmaların ardından sahne alan ritim grubu, katılımcılara bendir dinletisi sundu, yaratıcı drama dersi öğrencileri de kendi gösterilerini gerçekleştirdi. Sonrasında sahneye çıkan halk oyunları dersi öğrencilerinin sunduğu zeybek ve roman gösterisi de programa renk kattı.