Karşıyaka'da Dönüşüm Ideathonu Başlıyor

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kolektif Girişimcilik Merkezi, bu yıl da Dönüşüm Ideathonu'na ev sahipliği yapacak. Sürdürülebilirlik temalı fikirlerin yarışacağı organizasyona katılmak isteyenler, 27 Nisan Pazar gününe kadar başvuruda bulunabilecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Dönüşüm Ideathonu sayesinde Karşıyaka'nın enerjisi sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacak. Tüm gençleri bu heyecana ortak olmaya, geleceği birlikte inşa etmeye davet ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin girişimcilik ve sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan projelerinden biri olan Dönüşüm Ideathonu, bu yıl da genç beyinleri bir araya getiriyor. Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi, Optimum Kulüp ve İzmir Bakırçay Üniversitesi EMT ortaklığında düzenlenecek olan yarışma için başvurular başladı. 10-11 Mayıs tarihlerinde Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilecek ideathon, üniversite öğrencilerine açık olacak. Takım halinde katılım sağlanabilecek organizasyonda, 32 saat sürecek fikir maratonu boyunca katılımcılar sürdürülebilir gelecek için yenilikçi projeler geliştirecek.

Sürdürülebilirlik odaklı inovatif fikirlerin projeye dönüştürülmesini amaçlayan yarışma; aktif lisans ve ön lisans öğrencilerine açık olacak. Her takım 2 ila 5 kişiden oluşabilecek. Katılımcılar, yarışma süresince birbirinden değerli mentorlar ve uzmanlardan destek alarak hem fikirlerini geliştirme imkanı bulacak hem de yeni iş birliklerinin temellerini atacak. Yarışma sonunda dereceye giren takımlar on binlerce liralık ödül havuzundan faydalanacak, ayrıca sürpriz hediyeler de sahiplerini bulacak. Başvurular 27 Nisan Pazar günü saat 23.59'a kadar www.donusumideathonu.com adresi üzerinden yapılabilecek.

"Geleceği birlikte şekillendiriyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Gençlerin enerjisine ve üreteceği fikirlere her zaman güveniyoruz. Dönüşüm Ideathonu ile sürdürülebilir bir gelecek için yenilikçi çözümler geliştirmelerine destek oluyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak bilime, girişimciliğe ve katılımcı düşünceye alan açan projelerle geleceği birlikte şekillendirmeye devam ediyoruz. Gençlerimizin fikirlerinin birer projeye, projelerinin ise toplumsal dönüşüme katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Tüm gençleri Dönüşüm Ideathonu'na bekliyoruz" diye konuştu.